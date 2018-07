Siret. Beat si fara permis a provocat un accident, dupa care a fugit de la fata locului

Dupa aproximativ doi kilometri, barbatul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in gardul unei locuinte.

Beat si fara permis a provocat un accident, dupa care a fugit de la fata locului. Duminica, in jurul orei 17.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Parcului din orasul Siret, ajuns la intersectia cu strada Sucevei, un tanar de 19 ani din comuna Balcauti, a oprit pentru a se asigura, moment in care, a fost lovit in partea din spate de autoturismul condus de un barbat de 27 de ani din comuna Dornesti care a plecat de la fata locului. Dupa aproximativ doi kilomerti, barbatul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in gardul unei locuinte din comuna Balcauti, dupa care a fugit pe un teren agricol, revenind ulterior la fata locului si recunoscand fapta.Conducatorul auto de 27 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii a alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul nu este inmatriculat, placutele de inmatriculare aplicate apartinand unui alt autoturism. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat", "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul cu numar fals de inmatriculare" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere”, ce va fi solutionat procedural.