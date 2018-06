Siret. Mopedist beat si fara permis, prins de politisti cand se plimba prin oras

Un mopedist beat si fara permis a fost prins de politisti cand se plimba prin oras. Duminica noapte, un echipaj din cadrul Politiei orasului Siret a oprit pentru control la intersectia strazii 9 Mai, cu strada Orizontului din localitate, mopedul condus de un localnic de 26 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul mopedului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.