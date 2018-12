Siret. O soferita a intrat cu masina intr-un gard din cauza unui individ care s-a urcat la volan beat si fara permis

O soferita a intrat cu masina intr-un gard din cauza unui individ care s-a urcat la volan beat si fara permis. Accidentul a avut loc, pe strada Voda Stefan Petriceicu, din orasul Siret, luni dupa amiaza. O localnica de 37 de ani a fost surprinsa de aparitia pe sensul sau de mers a autoturismului condus de un barbat de 29 de ani, din aceeasi localitate, motiv pentru care, pentru a evita impactul, a efectuat un viraj brusc la dreapta, lovind stalpul unui gard amplasat in vecinatatea drumului.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul femeii si de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru localnicul de 29 de ani, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodata, in urma verificărilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat si faptul ca barbatul de 29 de ani nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Individul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolulu" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".