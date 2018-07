Siret. Tigari de contrabanda, alcool si anabolizante gasite de politistii de frontiera in doua autovehicule

Tigari de contrabanda, alcool si anabolizante gasite de politistii de frontiera in doua autovehicule. Joi, in jurul orei 12.00, s-a prezentat in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in tara, cetateanul roman Eugen C., in varsta de 36 de ani, conducand un autoturism marca Volkswagen.In baza unei analiza de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra masinii si bagajelor. Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in roata de rezerva si in portiera dreapta spate a autoturismului cantitatea de 316 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Totodata in urma controlului s-au descoperit in autoturism noua litri de alcool dublu rafinat, pentru care soferul nu a putut prezenta documente legale de provenienta. Bunurile in valoare de 636 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei. In aceeasi zi, s-a prezentat in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in tara, Mykola G., cu dubla cetatenie romano-ucraineana, in varsta de 38 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes Benz, inmatriculat in Polonia.Politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra masinii si bagajelor, ocazie cu care au descoperit ascunse si nedeclarate la controlul vamal, 70 pachete de tigari marca Parlament, 11 litri de alcool dublu rafinat si 48 fiole anabolizante. Intreaga cantitate de bunuri in valoare de aproximativ 800 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar conducatorul auto a soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 35.000 lei.