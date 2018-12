Siret. Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce un sofer nu a acordat prioritate de trecere

In urma accidentului un barbat de 52 de ani a ramas incarcerat.

Accident rutier grav, dupa ce un sofer nu a acordat prioritate de trecere. Luni, in jurul orei 18.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209D din orasul Siret, ajuns la intersectia cu strada Sucevei, un barbat de 28 de ani, din judetul Botosani, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus regulamentar de un barbat de 52 de ani din Suceava, intrand in coliziune cu acesta.

In urma accidentului conducatorul auto de 52 ani a ramas incarcerat. Barbatul a fost scos dintre fiarele masinii de catre pompierii de la Descarcerare si transportat spital.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Soferul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal.