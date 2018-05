Siret. Un sofer a dat cu masina peste un barbat, apoi a parasit locul accidentului

Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Un sofer din Balcauti a dat cu masina peste un barbat, apoi a parasit locul accidentului. Evenimentul rutier a avut loc, duminica dimineata, pe strada Sucevei din orasul Siret. In timp ce se afla langa autoutilitara parcata, un localnic de 57 de ani, a fost acrosat si accidentat grav de un autoturism, al carui conducator auto a plecat de la fata locului. Conducatorul auto implicat in eveniment a fost identificat la scurt timp de politisti, acesta fiind un barbat de 62 de ani din comuna Balcauti, care a revenit la locului accidentului si care, a declarat faptul ca, s-a speriat de cele intamplate si din acest motiv, a plecat de la fata locului.Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Conducatorul auto de 62 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea acestuia", ce va fi solutionat procedural.