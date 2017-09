Sistem Alert de avertizare prin SMS in cazuri de urgenta

La sediul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii (ANCOM) a avut loc luni prima intalnire a grupului de lucru pentru dezvoltarea si implementarea "Sistem Alert", un sistem prin care vor fi transmise mesaje de alerta pe telefonul mobil, in situatii de risc major pentru populatie. La intalnirea grupului de lucru au participat reprezentanti ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta(DSU), ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenţa(IGSU), ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale(STS), precum si ai operatorilor de telefonie mobila. Aceasta prima discutie a avut scopul de a stabili conditiile optime pentru implementarea cat mai rapida a sistemului. Sistemul ce urmeaza a fi implementat va folosi tehnologia "cell broadcast messages", care va permite transmiterea simultana a unui mesaj de alerta catre toti utilizatorii de telefoane mobile aflati intr-o anumita zona a unei retele de telefonie mobila, dupa modelul sistemelor de alerta functionale in alte state europene.