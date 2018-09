Sistemul RO-ALERT, testat astazi in judetul Suceava VIDEO

Sistemul de avertizare a populatiei RO-ALERT va fi testat astazi la nivelul judetului Suceava. Astfel, in intervalul orar 17.00-19.00, va fi transmis un mesaj de testare catre toate Unitatile Teritorial Administrative (UAT) continute in geometria formata prin unirea urmatoarelor puncte: punctul aflat la intersectia judetelor Suceava, Iasi si Botosani, respectiv punctul aflat la intersectia judetelor Suceava, Bistrita-Nasaud si Maramures.

Testarea sistemului va continua si in ziua de 26 septembrie, in intervalele 10.00-12.00 si 17.00-19.00, cand vor fi transmite mesaje de avertizare catre toate localitatile din Romania.

Accesand https://ro-alert.ro/ va puteti configura telefonul mobil pentru receptionarea mesajelor. Primirea mesajelor nu genereaza costuri sau taxe suplimentare pentru utilizatori.

Site-ul ro-alert.ro este proiectat ca sursa completa de informare a populatiei si detaliaza atat modul de difuzare a mesajelor de tip Cell Broadcast, cat si posibilitatea de configurare a telefoanelor mobile pentru a permite receptionarea mesajelor difuzate in situatii de urgenta.



Portalul informativ cuprinde urmatoarele sectiuni:prezentarea sistemului RO-ALERT, configurare telefon, standarde - ofera informatii privind tehnologia Cell Broadcast, intrebari frecvente, instaleaza aplicatia DSU si contact.

Sectiunea "Configurare telefon" asigura informatii complete despre modul de configurare a telefoanelor mobile in toate retelele, astfel incat publicul sa poata receptiona mesajul pe telefonul mobil de care dispune. Sistemul utilizeaza infrastructurile retelelor operatorilor de comunicatii mobile din Romania.

Mesajele RO-ALERT pot fi receptionate pe intreg teritoriul Romaniei acolo unde exista acoperire a retelelor publice de comunicatii mobile si nu este necesara instalarea unei aplicatii pe telefoanele mobile. Sistemul RO-ALERT functioneaza indiferent daca utilizatorul detine servicii de tip abonament sau prepay, iar receptionarea mesajelor nu genereaza costuri sau taxe suplimentare pentru utilizatori.

Mesajul de avertizare poate fi transmis doar pentru anumite zone amenintate de situatii de urgenta si este particularizat in functie de tipul evenimentului produs ori prognozat. Configurarea telefonului mobil nu necesita comunicarea numelui si a numarului de telefon al utilizatorului.

Sectiunea "Intrebari frecvente" ofera raspunsuri la intrebari legate de sistemul RO-ALERT, acoperind detalii tehnice, reguli de comportament in cazul receptionarii mesajelor de avertizare. In plus, portalul ro-alert.ro asigura conexiunea cu celelalte surse de informare puse la dispozitie de Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Sistemul RO-ALERT este implementat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS).