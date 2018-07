Site-ul Politiei Locale Suceava este functional incepand de marti VIDEO

Site-ul Politiei Locale Suceava este functional incepand de marti. Anuntul a fost facut de viceprimarul Sucevei, Lucian Harsovschi. Acesta a amintit ca in urma cu mai bine de un an de zile la Politia Locala Suceava a fost implementata o centrala telefonica, unde toate apelurile sunt inregistrate. Potrivit lui Lucian Harsovschi, intr-un an de zile, la 0230.212.192, numarul Politiei Locale Suceava, au fost inregistrate 931 de apeluri."Daca la inceput, numarul apelurilor era mai mic, ulterior a crescut. Au fost luni in care am avut peste 100 de apeluri la Politia Locala. Astazi la un an distanta, o noua forma de comunicare este in functiune. Este vorba de site-ul politiei locale, care are adresa http://politialocalasuceava.ro. Acesta este functional incepand de marti", a declarat viceprimarul.

Costurile de realizare a site-ului au fost de 1.700 de lei si includ gazduire, asistenta tehnica si mentenanta pana la finele anului.

Lucian Harsovschi s-a declarat multumit de actuala conducere a Politiei Locale. "Cred ca in ultima perioada Politia Locala si-a facut treaba asa cum trebuie. Eu sunt multumit de actuala conducere. Se vede ca este mai multa implicare, Ovidiu Doroftei a adus un suflu nou de cand este la conducere institutiei", a completat viceprimarul.