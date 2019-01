Socant. A intrat cu BMW-ul intr-un grup de tineri si a fugit de la fata locului

Incident socant pe raza localitatii Arbore. Un conducator auto a intrat cu BMW-ul intr-un grup de tineri si a fugit de la fata locului. Incidentul s-a petrecut in data de 30 decembrie, in jurul orei 05.00.Potrivit politistilor, o persoana care a iesit cu masina din parcarea clubului "Royal Arbore", a acrosat cu partea din fata a autoturismului un grup de tineri care se afla pe partea carosabila. Dupa producerea evenimentului autorul, autoturismul respectiv si-a continuat deplasarea spre orasul Solca.

In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a patru persoane care au fost transportate cu ambulanta la Spitalul Municipal Radauti.

Politistii au dispus imediat masuri de cautare a conducatorului auto si a autoturismului dar si pentru stabilirea cu exactitate a celor intamplate.

Astfel, autoturismul marca BMW a fost identificat in parcarea Spitalului Judetean Suceava. Acesta prezenta avarii la oglinda stanga si la aripa stanga fata.

In incinta UPU Suceava au fost identificati doi tineri de 25 si respectiv 28 de ani, ambii din comuna Granicesti, si o tanara de 31 de ani. Luati la intrebari cei trei au precizat ca tanara s-a aflat la volan in momentul producerii evenimentului rutier. Politistii, avand suspiciuni cu privire la cine a condus autoturismul respectiv, au testat-o cu aparatul etilotest pe tanara dar si pe amicul acesteia de 28 de ani, rezultatele fiind negative. Celor doi le-a fost recoltata cate o proba de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie.