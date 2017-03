Socant. Angajatul unei firme a fost sechestrat, batut si talharit dupa ce a adus unei localnice din Vatra Dornei o instiintare de plata

Femeia a sunat la 112 si a spus ca barbatul a intrat fara drept in locuinta sa.

Angajatul unei firme a fost sechestrat si talharit dupa ce a adus o instiintare de plata. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Luni, in jurul orei 16.00, Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" de o localnica de 43 de ani, despre faptul ca, un barbat necunoscut a intrat fara drept in locuinta sa. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, luni, in jurul orei 14.00, un localnic de 59 de ani, angajat al unei societati comerciale, aflat in timpul serviciului, s-a prezentat la domiciliul femeii pentru a-i inmana instiintarile de plata, ocazie cu care, a fost invitat in interior si lovit cu un obiect contondent de concubinul femeii, un localnic de 40 de ani, care i-a sustras din buzunar suma de 10 lei, dupa care, a incuiat usa pe interior si nu i-a mai permis acestuia sa plece din imobil.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "talharie","lipsirea de libertate in mod ilegal" si "lovirea sau alte violente", suspectul de 40 de ani fiind retinut de politisti pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Ulterior, marti, agresorul a fost prezentat Judecatoriei Vatra Dornei, care a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile, inculpatul fiind reincarcerat in arestul I.P.J. Suceava.