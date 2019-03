Socant. Barbat gasit inconstient in strada, la Vicovu de Jos, in soc hipotermic si cu degeraturi

Caz socant, la Vicovu de Jos, unde un localnic a fost gasit inconstient in strada, in soc hipotermic si cu degeraturi. Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti au fost sesizati joi despre faptul ca a fost adus la Spitalul Municipal Radauti un barbat de 63 de ani, din comuna Vicovu de Jos, care a fost gasit cazut pe trotuar. S-a luat legatura cu nora barbatului si s-au cerut detalii despre acesta. El a ajuns la spital cu ambulanta SMURD, dupa ce un localnic l-a gasit in dreptul unei case, in strada. La spitalul din Radauti, barbatul a fost diagnosticat cu hipotermie severa, hipoglicemie, degeraturi maini si picioare grad trei si etilism cronic. Cel mai probabil, acesta a cazut in strada de beat ce era si a stat in frig peste noapte. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de atamare corporala din culpa.