Socant. O femeie din Vulturesti si-a gasit fratele spanzurat

O femeie din satul Osoi, comuna Vulturesti, si-a gasit fratele spanzurat. Joi dimineata, femeia aflandu-se la domiciliul sau, dupa ce s-a trezit, a iesit din casa in curtea locuintei, moment in care l-a observat pe fratele sau, de 50 de ani, sub un sopron din spatele casei, in picioare. Aceasta a strigat la barbat dar acesta nu a raspuns. In momentul in care s-a apropiat de el si-a dat seama ca este spanzurat. Speriata, femeia a sunat la 112. Barbatul era cunoscut in localitate ca si consumator de bauturi alcoolice iar rudele sale au povestit ca in ultima perioada acesta avea halucinatii. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzei mortii.