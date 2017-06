Socant. Pacient de la Spitalul de Psihiatrie Siret, gasit spanzurat de o balustrada

O asistenta l-a descoperit pe barbatul de 32 de ani spanzurat cu cearceaful de pe patul sau.

Caz socant, la Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret. Un pacient de 32 de ani, originar din municipiul Suceava, a fost gasit spanzurat de o balustrada. Barbatul fusese internat pe data de 15 iunie, fiind diagnosticat cu tulburare afectiva depresiva recurenta majora in episod depresiv major sever cu tentativa autolitica agravat prin consum etilic, fiind sub tratament. Luni seara, asistenta de serviciu a revenit la nivelul superior al unitatii spitalicesti dupa ce a insotit bolnavii la masa de seara si atunci a facut descoperirea macabra. Pacientul era spanzurat cu cearceaful de pe patul sau, de balustrada scarilor care fac accesul spre podul cladirii.La fata locului s-a deplasat un echipaj medical de urgenta care nu a putut decat sa constate decesul.Cadrele sanitare au sunat la 112 si la fata locului au ajuns si politistii. Echipa de cercetare a ridicat probe si a facut examinarea criminalistica a cadavrului, nefiind identificate urme vizibile de violenta in afara celor specifice actului spanzurarii. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Politistii fac in continuare cercetari pentru a stabili toate circumstantele in care s-a produs incidentul.