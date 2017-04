Socant. Un barbat din Crucea a murit dupa ce s-a taiat la un picior cu drujba

Un barbat de 36 de ani, din comuna Crucea, a avut parte de o moarte cumplita. Acesta a decedat dupa ce s-a taiat la un picior cu drujba. Luni, in jurul orei 11.00, barbatul a mers impreuna cu un localnic la o suprafata de teren inchiriata de socrul sau, pentru a organiza stana in vederea deplasarii animalelor. Acesta a taiat un arbore, iar in timp ce il fasona si-a atins cu drujba piciorul stang in zona inghinila. Cel care il insotea a incercat sa-i acorde primul ajutorul, dar din cauza hemorogiei puternice barbatul de 36 de ani a decedat pana la sosirea cadrelor medicale. In acest caz au fost sesizati si politistii. Trupul neinsufletit al barbatului a fost preluat in vederea efectuarii necropsiei. In cauza s-a intocmit dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.