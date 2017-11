Socant. Un barbat din Dumbraveni si-a ucis in bataie sotia. A doua zi individul a plecat la baut

Desi si-a dat seama ca actele sale de violenta au condus la decesul victimei, barbatul s-a culcat in aceeasi camera cu aceasta, ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic deosebit.

Detalii socante ies la iveala in cazul crimei de la Dumbraveni, din familia Magazin. In data de 23 septembrie, un barbat in varsta de 64 de ani, din localitatea Dumbraveni, pe nume Gheorghe Magazin, si-a ucis in bataie sotia, pe fondul consumului de alcool si a unor neintelegeri.Desi si-a dat seama ca actele sale de violenta au condus la decesul victimei, barbatul s-a culcat in aceeasi camera cu aceasta, ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic deosebit. Mai mult, a doua zi individul a plecat la baut si a lasat moarta in casa. Agresorul a fost ulterior arestat preventiv pentru faptele sale iar joi, 9 noiembrie,procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea lui in judecata. Barbatul si victima erau casatoriti din anul 1971. Potrivit anchetatorilor atat persoana vatamata cat si sotul sau s-au obisnuit sa consume, de mai multi ani, cantitati mari de bauturi alcoolice. Pe acest fond intre cei doi soti au existat in decursul timpului nenumarate incidente si altercatii violente, care au fost observate si auzite de vecinii acestora din comuna Dumbraveni, insa nici partile implicate si nici vecinii lor nu au adus aceste fapte si la cunostinta lucratorilor de politie. In data de 23 septembrie, la fel ca si in alte ocazii, persoana vatamata M.V. a consumat pe tot parcursul zilei cantitati mari de bauturi alcoolice in mai multe localuri publice din comuna Dumbraveni, iar spre seara, s-a deplasat la domiciliu unde a continuat sa consume alcool. In acelasi timp si Gheorghe Magazin a consumat cantitati mari de bauturi alcoolice, impreuna cu diverse persoane din comuna Dumbraveni. In jurul orelor 21:00 - 21:30 inculpatul se deplasa spre domiciliu fiind in stare avansata de ebrietate. Din cercetari a rezultat ca dupa ce a ajuns acasa, barbatul a inceput sa se certe cu victima. Din probatoriul administrat a rezultat barbatul a exercitat multiple acte de violenta cu mijloace(pumni, picioare) si corpuri contondente dure asupra victimei in curtea imobilului comun din localitatea Dumbraveni, dupa care a tarat corpul victimei in interiorul locuintei. Cel mai probabil decesul acesteia a survenit in casa. Din cercetari a rezultat banuiala rezonabila ca desi si-a dat seama ca actele sale de violenta au condus la decesul victimei, inculpatul s-a culcat in aceeasi incapere cu aceasta, ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic deosebit. Din cercetari a rezultat ca incidentul din noaptea respectiva s-a desfasurat pe parcursul mai multor ore, fiind auzite zgomote, tipete, strigate de ajutor la orele 21:00 la orele 22:00 precum si in jurul orelor 02:00-03:00. In dimineata zilei de 24 septembrie individul s-a trezit si a observat in mijlocul camerei de locuit cadavrul sotiei sale, a aprins becul din curte in semn de doliu, dupa care s-a deplasat la un bar din localitate unde a consumat o cantitate mare de bauturi alcoolice, a revenit la domiciliu si abia apoi a informat diverse persoane despre decesul sotiei sale.

Conform concluziilor medicului legist care a efectuat autopsia victimei, moartea a fost violenta si s-a datorat socului traumatic si hemoragic survenit in evolutia unui politraumatism cranio-facial, toraco-abdominal si al membrelor, prin lovire cu si de corpuri dure si asfixiei mecanice prin obstructia cailor respiratorii cu vomismente in conditiile politraumatismului. Analizele toxicologice au pus in evidenta o alcoolemie de 2,80 g la mie.