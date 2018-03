Socant. Un barbat din Manastirea Humorului si-a incendiat tatal cu benzina

VEZI VIDEO! Victima a suferit arsuri pe 60 la suta din suprafata corpului. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore.

Un barbat din Manastirea Humorului si-a incendiat tatal cu benzina. Batranul a ajuns in stare grava la spital, cu arsuri pe 60 la suta din suprafata corpului. Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Gheorghe Suciu, pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie, cu referire la tentativa la infractiunea de omor, dispunand, in data de 8 martie, si luarea fata de inculpat a masurii retinerii pentru 24 de ore. Potrivit procurorilor, in seara zilei de 7 martie, in timp ce se afla la domiciliul sau din localitatea Manastirea Humorului, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si al unor conflicte anterioare, Gheorghe Suciu a exercitat acte de violenta asupra victimei S.P., tatal sau, cu intentia de a-i suprima viata. Astfel, individul a aruncat asupra tatalui sau, in varsta de 86 de ani, o cantitate de lichid puternic inflamabil(benzina), actiune urmata de aprinderea acestuia. Medicii legisti au constatat ca victima a prezentat soc postcombustional instalat ca urmare a arsurilor prin flacara si contact, gr. II, III, IV. Batranul a suferit arsuri pe cap, gat, torace anterior si posterior, abdomen, regiune lombara, membre superioare, reprezentand aproximativ 63% suprafata corporala. Aceste leziuni pot necesita in vederea vindecarii un numar de 28-30 zile de ingrijiri medicale daca nu survin complicatii.Batranul este internat la Terapie Intensiva, la Spitalul Judetean Suceava. In opinia medicului legist, leziunile au pus viata victimei in primejdie. Vineri, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Suceava a fost sesizat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive fata de Gheorghe Suciu pentru 30 de zile. Judecatorii au decis arestarea preventiva a acestuia.