Socant. Un barbat din Manastirea Humorului si-a omorat sotia, dupa care s-a sinucis VIDEO

Crima urmata de sinucidere in localitatea Manastirea Humorului. O femeie de 39 de ani din localitate a fost omorata de sotul ei. Dupa ce si-a ucis sotia, barbatul de 45 de ani s-a sinucis. Din primele informatii, barbatul si-a omorat sotia pe fondul geloziei, aceasta se intorsese de curand de la munca din strainatate. Vineri seara cei doi s-au luat la cearta pentru ca femeia urma ca in perioada urmatoare sa plece din nou in strainatate. Barbatul a lovit-o pe femeie, in baia locuintei, de mai multe in zona capului si a strans-o de gat. Acesta si-a lasat sotia in baie, in stare de inconstienta, dupa care s-a deplasat intr-o anexa a locuintei, unde s-a stropit cu benzina aflata intr-o canistra si s-a autoincendiat. In acel moment, mama barbatului, care locuieste in aceeasi gospodarie l-a observat fiul sau cu hainele in flacari si a aruncat o galeata cu apa peste el. Barbatul a intrat din nou in anexa, unde s-a injunghiat in zona inimii(vezi declaratie mama barbatului). Fiul minor al celor doi soti, un adolescent de 16 ani, a ajuns acasa in acele momente. Acesta a intrat in locuinta unde si-a gasit mama intr-o balta de sange. Baiatul a sunat la 112, povestind cele intamplate. La fata locului au ajuns politistii si un echipaj medical. Cadrele medicale au constatat decesul ambilor soti. Trupurile neinsufletite ale celor doi soti au fost transportate la morga Spitalului Orasenesc Gura Humorului in vederea efectuarii necropsiei.