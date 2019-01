Socant. Un barbat din Manastirea Humorului si-a omorat sotia, dupa care s-a sinucis

Crima urmata de sinucidere in localitatea Manastirea Humorului. O femeie de 39 de ani din localitate a fost omorata de sotul ei. Dupa ce si-a ucis sotia, barbatul de 45 de ani s-a sinucis. Din primele informatii, barbatul si-a omorat sotia pe fondul geloziei, aceasta se intorsese de curand de la munca din strainatate. Vineri seara cei doi s-au luat la cearta si individul a lovit-o pe femeie in zona capului de mai multe ori, loviturile provocandu-i decesul. Dupa crima, barbatul a incercat sa-si dea foc. Acesta nu a reusit sa se autoincendieze, motiv pentru care si-a infipt un cutit in zona inimii. Cei doi soti au fost gasiti morti. Politistii si procurorii fac cercetari la fata locului.