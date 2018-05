Socant. Un barbat din Moara a fost gasit mort in malaxorul unei betoniere

Socant. Un barbat de 49 de ani, din comuna Moara, a fost gasit mort in malaxorul unei betoniere. Acesta era administratorul unei societati comerciale cu sediul in localitatea Sf.Ilie, comuna Scheia, avand ca obiect de activitate confectionarea de boltari. Marti, in jurul orei 17.15, barbatul a fost gasit cazut, decedat, in malaxorul in care invartea mortarul, la care acesta lucra de unul singur. La fata locului s-a deplasat un echipaj de ambulanta care a constatat decesului celui in cauza. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cauzelor decesului.