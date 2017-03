Socant. Un barbat din Vicovu de Sus s-a spanzurat de frica sa nu fie arestat de politisti dupa ce si-a agresat sotia VIDEO

Barbatul a fost gasit fara suflate de un vecin, in podul casei sale.

Gest socant al unui barbat de 30 de ani, din localitatea Vicovu de Sus. Barbatul s-a spanzurat joi dimineata, in podul locuintei sale, de frica sa nu fie arestat de politisti. Cel care a facut macabra descoperire a fost un vecin(vezi declaratie vecin). Acesta a povestit ca barbatul s-a certat zilele trecute cu sotia dupa care a agresat-o, aplicandu-i mai multe lovituri cu pumnii si injunghiind-o cu o surubelnita. Agresorul are impreuna cu femeia de 26 de ani cinci copii. Dupa ce a fost agresata, femeia a fugit de acasa la locuinta mamei ei, din Voitinel, iar ulterior s-a prezentat la spital din cauza ranilor suferite(vezi declatie sotie). Potrivit vecinului, politistii au fost sesizati in acest caz si l-au ridicat pe agresor, acesta fiind retinut pentru 24 de ore si apoi pus sub control judiciar. Imediat dupa ce s-a intors acasa, barbatul i-a spus vecinului ca se teme ca va face puscarie si ca mai bine moare decat sa mai ajunga in arestul politiei. Acelasi vecin l-a gasit spanzurat pe barbat de o grinda, in podul casei. Speriat, omul a sunat imediat la 112 si a cerut ajutor. La fata locului a ajuns un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Radauti. Din pacate cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru barbat, constatand decesul(vezi declaratie reprezentant Serviciul de Ambulanta Radauti). La fata locului au ajuns si politistii care fac cercetari in acest caz. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti, pentru efectuarea necropsiei.Oamenii legii fac cercetari in acest caz pentru a stabili circumstantele exacte in care a survenit decesul.