Socant. Un barbat s-a aruncat de pe schela unui bloc din Falticeni

Barbatul s-a intors in urma cu o luna din Olanda si in ultima perioada era nemultumit de lipsa banilor.

Un barbat de 30 de ani s-a aruncat de pe schela unui bloc in constructie. Incidentul socant a avut loc vineri dimineata pe strada Botosanilor, din municipiul Falticeni. Un localnic care a trecut prin zona a sunat la 112 si a anuntat ca in spatele unui bloc turn, se afla o persoana inconstienta, plina de sange. La fata locului a fost identificata o persoana de sex masculin intinsa pe asfalt, iar in jurul acesteia se aflau mai multe urme de sange. S-a deplasat si un echipaj de la Ambulanta Falticeni, care a constatat decesul barbatului. In urma investigatiilor efectuate la fata locului s-au identificat si vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona. Pe imagini se vede un barbat, care in noaptea de joi spre vineri, la ora 02.20, se urca pe schela blocului in constructie, iar in jurul orei 03.00 acesta cade de la inaltime in strada. Barbatul a fost identificat ca fiind localnic de 30 de ani. In urma discutiilor purtate cu mama acestuia, femeia a declarat faptul ca fiul ei s-a intors in urma cu o luna din Olanda si in ultima perioada era foarte nemultumit de conditiile de trai. Trupul neinsufletit al barbatului a fost depus la morga Spitalului municipal Falticeni, in vederea efectuarii necropsiei cadavrului si stabilirii cauzei decesului.