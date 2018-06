Socant. Un batran din Zvoristea s-a sinucis din cauza singuratatii

Un barbat de 81 de ani, din comuna Zvoristea, s-a sinucis din cauza singuratatii. Marti dimineata, acesta a fost gasit de un vecin spanzurat in curtea locuintei. Batranul locuia singur de mai multi ani, fiind vizitat foarte rar de catre fiul sau, care este plecat la munca in strainatate. Acesta era cunoscut ca avand o fire mai retrasa si nu socializa cu vecinii. Trupul neinsufletit al barbatul a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cu exactitate a cauzei mortii.