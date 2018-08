Socant. Un botosanean a murit dupa ce a baut formol

Barbatul suferea de depresie dupa ce sotia l-a parasit.

Un botosanean a murit la Spitalul Judetean dupa ce a baut formol. In data de 3 august acesta a fost gasit cazut pe DN 209 C, in satul Mazanaiesti, comuna Drogoiesti. Acesta a fost transportat in stare grava la spital, unde a doua zi dimineata a murit. Politistii au stabilit ca este vorba de un barbat de 47 de ani, din comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani. In ultima perioada, acesta a locuit la sora sa din orasul Salcea. De aproximativ o saptamana acesta lucra cu ziua la localnicii din comuna Dragoiesti. Potrivit rudelor barbatului, acesta suferea in ultimul timp de depresie ca urmare a decesului parintilor, precum si a divortului de sotie. Luni, in urma efectuarii necropsiei a fost stabilita cauza decesului ca fiind intoxicatie acuta cu formol.