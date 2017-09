Socant. Un radautean s-a sinucis electrocutandu-se in zona inimii. Barbatul si-a pus un cablu sub tensiune, neizolat, la piept

Barbatul era in depresie din cauza ca sotia sa divortase de el.

Un radautean de 34 de ani si-a pus capat zilelor intr-un mod socant si brutal, electrocutandu-se in zona inimii. Barbatul a fost gasit in dormitorul casei sale, fara suflare, intins pe pat cu fata in sus. La nivelul pieptului a fost identificata o curea elastica sub care se afla un cablu electric dezizolat, care era in priza, sub tensiune la 220 Volti. Sub curea, in dreptul inimii, a fost identificata o arsura de culoare violacee, arsura rezultata in urma contactului cu firele desizolate sub tensiune si marca de intrare a curentului electric. Cand a fost gasit cadavrul, cablul respectiv era inca sub tensiune. La fata locului au ajuns politistii, care au demarat cercetari. Din audierilor cunoscutilor a reiesit ca barbatul era de mai mult timp in depresie din cauza ca se afla in plin proces de divort, cu sotia sa. De altfel, el s-a exprimat in mai multe randuri, ca daca va divorta viata lui nu mai are rost.Politistii au luat legatura telefonic cu sotia persoanei decedate, care a declarat faptul ca in seara zilei de 26 septembrie, in jurul orei 22.00, a fost sunata de sot sa renunte la divort, urmand sa se deruleze ultimul termen din proces, dar ea nu a fost de acord cu acest lucru. Din discutiile purtate cu familia, s-a stabilit faptul ca barbatul mergea la psiholog. Cu ocazia examinarii sumare a cadavrului s-a constatat ca acesta nu prezinta urme vizibile de violenta doar arsura din dreptul inimii, si nu sunt suspiciuni cu privire la cauza decesului. Urmeaza a se efectua necropsia pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.Politistii au intocmit dosar penal privind infractiunea de uciderea din culpa.