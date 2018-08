Socant. Un tanar de 29 de ani din Panaci a murit dupa ce a cazut intr-o coasa

Incident socant pe raza localitatii Panaci. Un tanar de 29 de ani a murit dupa ce a cazut intr-o coasa. Acesta a mers luni dimineata la cosit iarba impreuna cu inca doi barbati pe terenul unui localnic. La un moment dat, unul dintre barbati l-a observat pe tanarul de 29 de ani cazut jos. Acesta s-a dus imediat la el si a vazut ca era cazut peste coasa. Imediat l-a intors si a observat ca tanarul avea o taietura in zona rinichiului drept, de unde curgea sange. Acesta a sunat imediat la 112, solicitand interventia unui echipaj medical si a incercat in acelasi timp sa opreasca hemoragia cu tricoul lui. La fata locului a ajuns un echipaj medical care a incercat sa opreasca hemoragia, dar acest lucru nu a fost posibil. In cele din urma tanarul a decedat, cel mai probabil in urma pierderii de sange.