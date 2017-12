Socant.Un individ si-a violat fiica minora timp de 11 ani. A incercat sa o violeze si pe sora ei de patru ani

Barbatul a fost retinut pentru 30 de zile.

Un individ si-a violat fiica minora timp de 11 ani. A incercat sa o violeze si pe sora ei, de numai patru ani. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Suceava arestarea preventiva a lui Valerut Ion Blindu, aflat in stare de retinere, sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol in forma continuata, tentativa la infractiunea de viol in forma continuata si o infractiune de viol in forma continuata. Din probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, a rezultat faptul ca barbatul a intretinut, in mod repetat si in baza aceleasi rezolutii infractionale, raporturi sexuale prin constrangere, cu fiica sa minora, incepand cu varsta de sapte ani si pana la implinirea varstei de 18 ani a acesteia si a incercat sa intretina, in mod repetat si in baza aceleasi rezolutii infractionale, raporturi sexuale prin constrangere, cu o alta fiica minora, incepand cu varsta de 4-5 ani a acesteia si pana in luna aprilie a anului 2016. Miercuri, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Suceava a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava si a dispus arestarea preventiva a individului pentru o durata de 30 de zile. Totul a iesit la iveala dupa ce fiica mai mare s-a dus si a reclamat violurile la Politie.