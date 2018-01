Societate comerciala din Pojorata amendata cu 15.000 lei in urma unor controale efectuate de politisti si Garda Forestiera

Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava, au efectuat, in perioada 25-30 ianuarie, un control la o societate comerciala din comuna Pojorata, administrata de un localnic de 31 de ani, pe linia respectarii prevederilor legale privind achizitia, debitarea si comercializarea materialelor lemnoase.In perioada 01august 2017- 25 ianuarie 2018, societatea a livrat cantitatea totala de 217,01 m.c. material lemnos (182,99 m.c. cherestea de esenta rasinoase si 34,02 m.c. lemn rotund de esenta rasinoase pentru constructii), fara provenienta legala.De asemenea societatea respectiva a incalcat prevederile legislatiei silvice in vigoare, in ceea ce priveste inregistrarea avizelor de insotire a materialului lemnos, verificarea acestora in aplicatia informatizata, precum si a modului de raportare a datelor in aplicatia "SUMAL". In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a societatii, prin aplicarea a patru sanctiuni in cuantum de 15.000 lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar ca masura complementara s-a dispus confiscarea valorica a cantitatii de 217,01 m.c. material lemnos, in valoare de 103.708 lei.