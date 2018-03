Societate de debitare a lemnului din Rasca amendata cu 18.000 lei.In perioada 13-16 martie, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava, au efectuat un control la o societate comerciala din comuna Rasca, administrata de un localnic de 47 de ani, pe linia respectarii normelor legale privind exploatarea, achizitia si debitarea materialului lemnos, ocazie cu care, au constatat faptul ca, firma a livrat cantitatea de 27,72 m.c. lemn de foc de esenta fag, in valoare de circa 3.800 lei, fara provenienta legala si a comis mai multe abateri de la normele legale privind modul de completare a formularelor cu regim special si raportarea datelor in aplicatia informatica pe linie de silvicultura.Pentru completarea verificarilor, echipa de control a procedat la verificarea modului de exploatare de catre societate a unei partizi constituita pe raza Ocolului Silvic Rasca, ocazie cu care, a constatat incalcarea legislatiei silvice in domeniul exploatarii forestiere precum si a obligatiilor personalului silvic responsabil cu gestionarea si reprimirea parchetelor de exploatare a masei lemnoase.In cauza au fost aplicate patru sanctiuni contraventionale in cuantum de 18.000 lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010 si confiscarea valorica a cantitatii de 27,72 m.c. lemn de foc de esenta fag, in valoare de 3.825 lei si patru sanctiuni contraventionale in cuantum de 14.000 lei, in sarcina personalului silvic din cadrul Ocolului Silvic Rasca, responsabil cu reprimirea parchetului de exploatare atribuit societatii.