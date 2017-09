Societatea de termoficare pregateste instalatiile termice pentru a furniza caldura in Suceava

Thermonet pregateste instalatiile termice pentru iarna. Distribuitorul agentului termic in municipiul Suceava anunta ca, incepand cu 1 octombrie, se va proceda, etapizat, la umplerea instalatiilor, in vederea efectuarii probelor de presiune "la rece", urmate de probe "la cald". "Rugam beneficiarii de agent termic care au intervenit in instalatiile interioare sa ia masurile ce se impun pentru a preveni eventualele inundatii si daune materiale ce se pot produce, de care societatea noastra se exonereaza", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Thermonet. Eventualele probleme pot fi semnalate la 0230.520.924.