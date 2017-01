Societati comerciale si persoane fizice verificate de politistii suceveni

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 64.000 lei.

Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava a organizat, miercuri, o actiune pe linia prevenirii si combaterii infractiunilor de contrabanda, evaziune fiscala si comert ilicit, la care au fost cooptati si specialisti ai Directiei Sanitar Veterinare Suceava si ai Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Suceava. In cadrul actiunii au fost verificate 79 de societati comerciale, intreprinderi individuale/familiale si persoane fizice. Au fost aplicate 37 de sanctiuni contraventionale in valoare de 64.000 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 3.611 lei, constand in bauturi alcoolice, cafea, articole de imbracaminte, marfuri indistriale.