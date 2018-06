Sofer ajuns cu masina in gard dupa ce a facut cascadorii pe sosea

Un sofer a facut prapat cu masina, miercuri dupa amiaza, la Pojorata, pe DN 17. Barbatul de 45 de ani, intr-o curba periculoasa la dreapta, semnalizata prin indicatoare rutiere, din cauza ca nu a redus si viteza la conditiile de drum, pe un sector de drum cu limita maxima admisa a vitezei de 40 km/h si aflandu-se si sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare. Masina lui a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune laterala cu un atutobuz cu remorca, condus regulamentar de de un sucevean de 38 de ani. Autoturismul soferului imprudent si-a continuat deplasarea pe sensul opus, in derapare pe o distanta de circa 60 metri, intrand in final in coliziune cu gardul unei proprietati.In urma producerii accidentului, conducatorul auto a suferit leziuni, fiind transportat la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc pentru acordarea de ingrijiri medicale, ulterior fiind transportat la Spitalul de Urgenta Suceava. In urma verificarii cu etilotestul a rezultat ca barbatul avea o alcoolemie de 0,16 mg/ l alcool pur in aerul expirat. Acesta este cercetat savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.