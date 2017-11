Sofer aproape in coma alcoolica, dat jos de la volan de politisti, la Udesti VIDEO

Imaginile postate pe o retea de socializare fac furori.

Sofer depistat de politisti in trafic mort de beat, aproape in coma, in comuna Udesti, judetul Suceava, pe DJ 208A. Incidentul a fost filmat si clipul face furori pe Internet. Barbatul de abia se tinea pe picioare si era incoerent. El injura ca la usa cortului si a trebuit sa fie tinut de politistul care ii cerea explicatii pentru a sta in picioare. La un moment dat, acesta cade si este ridicat de politist. Imaginile au fost filmate de un alt participant la trafic iar acesta le-a postat pe o retea de socializare. Ele au starnit revolta internautilor, care spun ca un astfel de personaj este un pericol public in trafic.Incidentul a fost confirmat de purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Soferul are 34 de ani si se numeste Ion Dragoi. El este din Bosanci si a fost prins de politisti dupa ce a ajuns cu masina in sant, sambata seara. Barbatul a refuzat categoric sa fie testat cu etilotestul si sa i se recolteze probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal.