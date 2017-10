Sofer baut, incatusat in plina strada dupa ce a injurat si amenintat politistii

Barbatul a fost retinut in arestul IPJ Suceava pentru 24 de ore.

Misune dificila pentru politisti, sambata seara, cand au trebuit sa puna mana pe un scandalagiu in stare de ebrietate care s-a mai si urcat la volan. Scandalul inceput intr-un restaurant din Cacica, unde petrecea si un humorean de 50 de ani. La un moment dat acesta a inceput sa faca scandal iar angajatii localului au sunat la 112. Barbatul a plecat val vartej cu masina cand agentii au ajuns la local, asa ca acestia i-au alertat pe colegii de la Rutiera. Dupa circa 10 minute, echipajele de politie rutiera din cadrul Politiei orasului Gura Humorului, care efectuau un filtru chiar in zona centrala a localitatii Partestii de Sus, in imediata vecinatate a locatiei in cauza, au plecat pentru a pune mana pe soferul baut. Autoturismul acetuia fost identificat deplasandu-se pe DJ 178E, dinspre Botosana catre Gura Humorului, iar in momentul in care a patruns in intersectia cu DN 2E, politistii au efectuat semnalul regulamentar de oprire. Conducatorul autoturismului nu a oprit insa la semnal, desi a incetinit initial, dupa care a demarat in tromba. La circa doar 20 de metri distanta, autoturismul a oprit, iar de la volan a coborat petrecaretul pus pe scandal, identificat ulterior in persoana lui Remus L.. Acesta s-a indreptat catre agentii de politie rutiera aflati in intersectie si deoarece emana halena alcoolica i s-a solicitat sa fie testat cu aparatul etilotest pentru a se stabili daca a condus autoturismul baut. Barbatul a refuzat, devenind recalcitrant. Aceeasi atitudine a manifestat-o si dupa ce i s-a adus la cunostinta ca va fi condus la Spitalul Orasenesc Gura Humorului pentru recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Scandalagiul a devenit agitat si violent in limbaj la adresa politistilor, care au fost injurati ca la usa cortului si amenintati. Agentii au fost nevoiti sa il imobilizeze pe barbat in plina strada iar apoi sa ii puna catusele. In continuare, Remus L. a fost condus la Spitalul Orasenesc Gura Humorului, unde, in prezenta medicului de garda si a personalului medical de serviciu, a refuzat recoltarea de mostre biologice. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. La primele ore ale zilei de duminica, Lates Remus a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in arestul I.P.J Suceava, urmand ca el sa fie prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva.