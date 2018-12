Sofer baut si fara permis, identificat la Ulma dupa ce, la vederea politistilor, a intrat cu masina intr-un gard FOTO

Barbatul de 38 de ani s-a ales cu dosar penal.

Un sofer baut si fara permis s-a izbit violent de gardul unei locuinte, la Lupcina, luni noapte, la vederea politistilor in trafic. Cum barbatul conducea cu viteza, masina sa a fost facuta zob in urma impactului cu gardul de lemn. O patrula din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus, aflandu-se in cadrul unei interventii pe raza localitatii Lupcina, comuna Ulma, pe directia frontiera de stat catre DC neclasificat, a observat circuland un autoturism de teren, de culoare albastra, care nu avea montata placuta cu numarul de inmatriculare. La intalnirea politiei, conducatorul auto a efectuat manevre periculoase de oprire si a pierdut controlul volanului.Masina s-a izbit in gardul unei locuinte. Conducatorul auto, pe nume Tega Sorin, in varsta de 38 de ani din sat Lupcina, comuna Ulma, se afla singur in autoturism. Fiind interogata baza de date, s-a stabilit faptul ca acesta nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere. Soferul a fost condus la sediul Politiei Orasului Vicovu de Sus, unde a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,59 mg/l alcool pur in aerul expirat.Ulterior barbatul a fost transportat la Spitalul Radauti, unde i s-au recoltat doua probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemie. El s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.