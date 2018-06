Sofer baut, urmarit de politisti, prins dupa ce a facut un accident la Straja

Barbatul de 30 de ani avea o alcoolemie de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Sofer baut, urmarit de politisti, prins dupa ce a facut un accident. Totul s-a petrecut in noaptea de luni spre marti. Un echipaj din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, in timp ce actiona pe DJ 209G, din comuna Straja, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele luminoase si acustice ale autospecialei de politie in functiune. "Pe fondul vitezei excesive si a carosabilului umed, conducatorul auto a pierdut controlul asupra directiei de mers și a intrat in coliziune cu trei capuri de podete din beton, aflate pe marginea partii carosabile.In urma impactului, unul din cei doi pasageri din autoturism, un barbat de 29 de ani din comuna Straja, a fost ranit usor", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un localnic de 30 de ani, care emana halena alcoolica, motiv pentru care, a fost testat cu aparatul, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" și "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.