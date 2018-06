Sofer beat implicat intr-o tamponare. Acesta le-a spus politistilor ca merge dupa acte, s-a urcat la volan si a fugit de la fata locului

Dupa o urmarire in trafic barbatul a fost identificat de politisti.

Sofer beat implicat intr-o tamponare. Sambata, ora 14.00, Sectia 8 Politie Rurala Adancata a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" de un barbat din municipiul Suceava, despre faptul ca, a fost implicat intr-o tamponare pe DJ 291A, din comuna Zvoristea, iar celalalt conducator auto se afla sub influenta alcoolului. Politistii deplasati la fata locului l-au identificat pe apelant si pe un localnic de 50 de ani, conducatorul autoutilitarei implicate in evenimentul rutier, care emana halena alcoolica si care, s-a indreptat spre vehicul cu intentia de a lua actele si a le prezenta politistilor, insa, s-a urcat la volan si a plecat de la fata locului, fiind urmarit si identificat ulterior de politisti. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto de 50 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.