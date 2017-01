Sofer beat, implicat intr-un accident rutier in Falticeni

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural.

Sofer beat, implicat intr-un accident rutier. Luni, ora 15.20, Politia Municipiului Falticeni a fost sesizata despre faptul ca, pe strada 2 Graniceri din localitate, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, insa unul din conducatorii auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului au identificat doua autoturisme care prezentau avarii si pe conducatorii acestora, ambii localnici.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru barbatul de 42 de ani si de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru barbatul de 62 de ani, care a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural.