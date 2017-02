Sofer beat prins de politie cand mergea cu masina in zigzag, in municipiul Suceava

Tanarul de 19 ani, din orasul Siret, avea o alcoolemie 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Sofer beat prins de politie cand mergea cu masina in zigzag. In noapea de duminica spre luni, ora 01.10, in timp ce actiona pe raza municipiului Suceava o patrula mixta politie-jandarmi, a oprit pentru control pe strada Calea Unirii, autoturismul condus de un tanar de 19 ani, din orasul Siret, care avea un mers sinuos. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.