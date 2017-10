Sofer beat si cu permisul anulat, depistat de politisti pe raza localitatii Balcauti

Barbatul de 46 de ani din Balcauti a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Un barbat a fost prins de politisti la volan beat si cu permisul anulat. Luni noapte, in timp ce actiona pe raza localitatii Balcauti, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, a depistat un localnic de 46 de ani, care incerca sa efectueze o manevra de mers inapoi cu autoturismul avariat, de pe podetul unui imobil spre DC 35. La vederea autospecialei de politie barbatul respectiv a oprit. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, acesta are permisul de conducere anulat din 18 aprilie 2016. Intrucat emana halena alcoolica, oamenii legii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul alcooltest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, a refuzat sa i se preleveze mostre biologice. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.