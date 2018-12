Sofer cautat de politisti dupa ce a intrat cu masina in gardul unei case si a fugit abandonand autoturismul

Vehiculul este iradiat din circulatie si are numere de Italia.

Un necunoscut a intrat cu masina in gardul unei locuinte, a provocat pagube, dupa care a dat bir cu fugitii si a abandonat vehiculul. Totul a iesit la iveala dupa ce un localnic din comuna Arbore a sunat la 112 si a anuntat politistii despre faptul ca un autoturism cu numere de Italia s-a izbit in gardul locuintei sale pe care l-a stricat, dupa care soferul a plecat de la fata locului. In urma verificarilor efectuate de politisti pe raza comunei, autoturismul in cauza, respectiv un Audi A6, culoare verde, a fost gasit abandonat pe marginea drumului DJ 178 in comuna Arbore, inspre localitatea Cajvana, prezentand avarii in partea din fata. In urma verificarii in baza de date, a rezultat faptul ca autovehiculul este radiat din Italia din anul 2012. S-a intocmit dosar penal din oficiu sub aspectul comiterii infractiunii de punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat, politistii cautandu-l acum pe soferul fugar.