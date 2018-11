Sofer condamnat la inchisoare pentru conducere sub influenta alcoolului

Un barbat de 36 de ani, din comuna Fundu Moldovei, a fost incarcerat in Penitenciarul Botosani, dupa ce Judecatoria Campulung Moldovenesc a emis un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoare pe numele sau pentru ca a condus beat un autovehicul.

In cursul zilei de miercuri, Politia municipiului Campulung Moldovenesc a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii.

Barbatul, condamnat la doi ani de inchisoare, a fost identificat de politisti, fiind retinut, escortat si incarcerat in penitenciar.