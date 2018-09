Sofer cu tupeu. A incercat sa fuga de sub nasul politistilor dupa ce agentii l-au urmarit in trafic pentru a-l opri. Barbatul era baut

Sofer cu tupeu. Desi era baut acesta a incercat sa fuga de politisti pentru a nu fi testat cu etilotestul. Asta dupa ce oricum agentii l-au urmarit in trafic pentru a-l oprit. Este isprava unui barbat de 41 de ani, din Izvoarele Sucevei. Joi noapte, politistii Sectiei 11 Politie Rurala Pojorata au oprit pentru control pe DJ 175, in comuna Moldova Sulita, dupa o urmarire de aproximativ 500 metri, autovehiculul marca Ford Focus care se deplasa pe directia comuna Izvoarele Sucevei spre Breaza si era condus de catre Ilie C., de 41 de ani, din comuna Izvoarele Sucevei. Cum acesta emana halena alcoolica a fost supus testarii cu aparatul alcooltest, insa nu reusit sa sufle indeajuns pentru a-i putea fi determinata alcoolemia in aerul expirat. Mai mult, barbatul a incercat sa se sustraga fugind de la locul testarii, insa a fost prins si imobilizat.Ulterior soferul a fost condus la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc unde i s-au recoltat doua probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. El s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului ori a altor substante.