Sofer de 22 de ani, ranit, dupa ce a zburat cu masina intr-un sant, la diferenta de nivel de cativa metri FOTO

La momentul producerii accidentului ningea si carosabilul era acoperit cu zapada.

Un sofer de 22 de ani, din municipiul Suceava, a ajuns la spital ranit dupa ce a zburat cu masina intr-un sant, la cativa metri diferenta si langa un parau, la Ipotestti. Accidentul s-a petrecut duminica seara, pe fondul ninsorii si a carosabilului acoperit cu zapada. In timp ce conducea autoturismul marca Ford pe D.J. 208A, in interiorul localitatii Ipotesti, tanarul a pierdut controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in santul din partea stanga. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto.El a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ si i s-au recoltat la spital mostre biologice de sange pentru stabilirea alcoolemiei.