Sofer de 73 de ani urmarit si blocat in trafic de politisti, la Vicovu de Jos

Un barbat de 73 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, a fost urmarit si blocat in trafic, dupa ce a ignorat semnalele politistilor de a trage pe dreapta. Marti dupa amiaza, politistii Sectia 4 Politie Rurala Galanesti in timp ce efectuau activitati de supraveghere si control al traficului rutier, pe raza comunei Vicovu de Jos, pe D..N. 2 E, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul cu numere provizorii de inmatriculatre.

Conducatorul auto nu s-a conformat semnalelor de oprire efectuate, continuandu-si deplasarea pe D.N.2 E pe raza comunei Vicovu de Jos si apoi pe raza orasului Vicovu de Sus, unde a fost blocat.

Efectuandu-se verificari in bazele de date, s-a constatat ca termenul de valabilitate al autorizatiei provizorie de circulatie, era expirat.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul neinmatriculat".