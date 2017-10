Sofer din Arbore prins cu permis de conducere ucrainean fals

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, complicitate la fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si fals material in inscrisuri oficiale, ce va fi solutionat procedural.

Sofer prins cu permis de conducere ucrainean fals. Duminica seara, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DN 2E, din comuna Horodnic de Sus, autoturismul condus de un barbat de 40 de ani din comuna Arbore, care a prezentat pentru verificari un permis de conducere auto eliberat de autoritatile ucrainene. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere eliberat de autoritatile din Romania, existand suspiciunea rezonabila ca documentul este fals. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", complicitate la "fals material in inscrisuri oficiale", "uz de fals" si "fals material in inscrisuri oficiale", ce va fi solutionat procedural.