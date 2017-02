Sofer din Vicovu de Sus prins beat la volan, retinut de politisti dupa ce a devenit violent

Barbatul de 49 de ani a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.

Sofer din Vicovu de Sus prins la volan beat, retinut de politisti dupa ce a devenit violent. Vineri, in jurul orei 20.45, in timp ce actiona pe strada Protopop Ionel Malos din orasul Vicovu de Sus, un echipaj de politie, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care avea un mers sinuos, insa, conducatorul auto nu s-a conformat si a continuat deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea, blocarea si oprirea acestuia. La volanul autoturismului, politistii l-au identificat pe un localnic de 49 de ani, care emana halena alcoolica si care, in prezenta membrilor familiei sale sositi la fata locului, a devenit recalcitrant, motiv pentru care, s-a procedat la incatusarea acestuia. Ulterior, conducatorului auto i s-a solicitat sa se supuna testului cu aparatul alcooltest, insa acesta a refuzat, dupa care, a fost condus la spital, unde, in prezenta medicului de garda, a refuzat si prelevarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Pentru refuzul recoltarii probelor biologice de sange, conducatorul auto a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.