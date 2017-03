Sofer din judetul Neamt prins de radar de doua ori in zece minute conducand cu mult peste viteza legala

In cadrul actiunii au fost constatate patru infractiuni. De asemenea, au fost aplicate 111 sanctiuni contraventionale, in valoare de 43.430 lei, din care 56 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost retinute sase permise de conducere, din care patru pentru viteza si au fost retrase sase certificate de inmatriculare.

Politistii suceveni au resusit sa-l identifice pe cel mai "perseverent" vitezoman din acest an - un tanar de 21 de ani care, in doar zece minute a reusit sa isi piarda de doua ori dreptul de a conduce si a acumulat doua sanctiuni contraventionale pentru depasirea vitezei legale. Politistii Serviciului Rutier, impreuna cu cei de la formatiunile de profil din teritoriu, au desfasurat, joi, o actiune pe linia combaterii excesului de viteza si consumului de bauturi alcoolice, cat si pentru constatarea si sanctionarea altor genuri de abateri generatoare de evenimente rutiere grave. In cadrul actiunii au fost constatate patru infractiuni. De asemenea, au fost aplicate 111 sanctiuni contraventionale, in valoare de 43.430 lei, din care 56 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost retinute sase permise de conducere, din care patru pentru viteza si au fost retrase sase certificate de inmatriculare. Un tanar de 21 de ani din judetul Neamt, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce circula pe DN 2E, pe raza comunei Horodnic de Sus, cu viteza de 127 km/h, in localitate. A fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere. Ulterior, acesta a fost depistat de politisti in timp ce conducea acelasi autoturism pe DN 2E, pe raza localitatii Clit cu viteza de 110 km/h. A fost sanctionat contraventional si i s-a retinut si dovada de circulatie. Un barbat de 29 de ani, din judetul Iasi, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce circula pe DN 2H, pe raza comunei Vicovu de Jos, cu viteza de 104 km/h, in localitate. A fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere.