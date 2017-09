Sofer drogat cu marijuana, prins de politisti circuland pe o strada din municipiul Suceava

Un tanar din Suceava a fost prins la volan sub influenta drogurilor, politistii depistand in autoturismul sau de lux o tigara ce continea marijuana. Echipajul din cadrul Biroului Rutier efectuand activitati de control trafic rutier pe strada, a procedat la oprirea autoturismului marca BMW 520, inmatriculat in Marea Britanie, condus de suceveanul respectiv. Procedandu-se la verificarea interiorului autoturismului, sub scaunul soferului a fost identificata o folie de plastic cu o tigareta de culoare alba, cu lungimea de 5 centimetri. Luat la intrebari, tanarul a declarat ca este vorba despre un amestec de tutun si marijuana, tigareta din care a fumat aproximativ 6 fumuri. Soferul a fost condus la Spitalul Judetean Suceava, unde i s-au prelevat probe biologice de sange si urina in vederea stabilirii prezentei in organism a substantelor psihoactive. El este cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.