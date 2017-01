Sofer fugit de la locul accidentului dupa ce a plonjat cu masina si a ramas cu ea suspendata in gardul unei case, la Scheia VIDEO si GALERIE FOTO

El este cautat acum de politisti. Oamenii legii au luat legatura cu acesta telefonic iar barbatul le-a spus ca se afla la un spital, ranit. In urma verificarilor efectuate de politisti a reiesit insa ca barbatul nu s-a prezentat la Spitalul Judetean Suceava.

Accident spectaculos de circulatie, la Scheia, pe centura de ocolire a Sucevei. Un sofer grabit a pierdut controlul volanului intr-o curba, din cauza vitezei, si a plonjat cu masina peste un sant direct in gardul unei case. Masina a ramas suspendata in gard si cu botul in sant. In autoturism se aflau doi soti, care au reusit sa iasa singuri din autoturism. Politistii au gasit-o la fata locului doar pe femeie pentru ca barbatul a plecat de la locul accidentului. Aceasta a primit ingrijiri medicale la fata locului si a refuzat sa fie transportata la spital. Ea le-a explicat politistilor ca sotul ei s-a aperiat dupa accident si a plecat, insa va reveni. Numai ca soferul nu a mai revenit la locul accidentului. Din primele informatii, acesta este un localnic din Scheia, care detine permis de conducere. El este cautat acum de politisti. Oamenii legii au luat legatura cu acesta telefonic iar barbatul le-a spus ca se afla la un spital, ranit. In urma verificarilor efectuate de politisti a reiesit insa ca barbatul nu s-a prezentat la Spitalul Judetean Suceava. Proprietarul casei in gardul caruia a intrat masina povesteste resemnat ca de obicei se produc accidente in zona si ca repara gardul cu pricina cel putin o data pe luna. De data aceasta insa gardul era distrus pe o portiune. Oamenii legii au intocmit dosar penal pe numele soferului fugar si spera sa il gaseasca in urmatoarele ore.